Chieti, operazione “Natale Sicuro”. Sequestrati 59mila articoli

CHIETI (ITALPRESS) - In concomitanza con le festività natalizie, il Comando Provinciale Chieti ha dato avvio ad un piano di contrasto al commercio di materiali non sicuri, contraffatti e/o dannosi per la salute che ha portato al sequestro di oltre 59.000 articoli tra cui addobbi natalizi, portachiavi e giocattoli. (ITALPRESS) trl/gsl