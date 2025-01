VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, è intervenuta, questa sera all’Auditorium Cesare De Michelis dell’M9, alla cerimonia di consegna del premio “Eccellenze al servizio della Comunità – Virtuosi 2025”.

L’evento, alla sua terza edizione e che rientra all’interno del palinsesto de “Le Città in Festa”, è stato organizzato dai diciassette Rotary Club della provincia di Venezia, Padova e Treviso con il patrocinio dal Comune di Venezia. I riconoscimenti sono stati assegnati a chi si è distinto nel corso dell’ultimo anno per il servizio alle varie comunità locali e a chi ha dimostrato, con il proprio operato, di riconoscersi nei valori fondanti dei Rotary Club.

La presidente Damiano, durante il suo intervento, ha da subito letto un messaggio del sindaco di Venezia e della Città metropolitana, Luigi Brugnaro.

“Questo riconoscimento aiuta a raccontare quelle eccellenze del nostro territorio che, purtroppo, spesso non fanno notizia – il messaggio del primo cittadino – Il merito, l’impegno, la generosità, il rimboccarsi le maniche, più volte senza chiedere nulla in cambio, sono elementi che vanno riconosciuti pubblicamente perché possano diventare esempi per le giovani generazioni nella costruzione di una comunità sempre più viva e coesa”.

Damiano ha poi proseguito ringraziando i diciassette Rotary Club della provincia di Venezia, Padova e Treviso per aver promosso, anche quest’anno, il riconoscimento, congratulandosi con i destinatari dello stesso. “Si tratta di persone comuni – ha sottolineato – che gratuitamente e frequentemente nel silenzio e dietro le quinte mettono a disposizione la propria professionalità, la propria generosità e il proprio tempo al servizio degli altri, di chi ha bisogno, di coloro che sono meno fortunati. È una narrazione bella e positiva delle nostre comunità che va valorizzata e trasmessa alle nuove generazioni, un modo di essere e di fare il bene comune che deve diventare un modello per l’intera società, oggi più che mai”.

I riconoscimenti sono stati assegnati per le categorie:

architetti: Lucia Baracco; dirigenti di servizi ricreativi e alle persone con disabilità: Pierluigi Donà, imprenditori e manager: Nicola Funari; medici: Damiano Pizzol; professioni sanitarie e sociali: Fabio Toso; commercialisti e ragionieri, consulenti del lavoro: Marco Salvagno; docenti e ricercatori: Vincenza Buosi e Alessandra Cigana artisti: Giuseppina Casarin; sportivi: Andrea Bedin; comunicazione: Andrea Mazzanti; ecclesiastici: suor Maria Parolin; dirigente eventi culturali: Luca Minnelli; ristorazione e turismo: Irene Zambusi; progettisti applicazioni web: Marco Ziliotto.

Tra i diversi premiati, Pierluigi Donà ha ricevuto anche il Paul Harris Fellow PHF, uno dei più alti riconoscimenti conferiti dal Rotary International che prende il nome dal fondatore del Rotary.

– Foto: ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).