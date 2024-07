ROMA (ITALPRESS) – Sasha Zhoya sarà protagonista con la maglia della Francia a Parigi2024 nelle gare di atletica e prima con una speciale divisa del team transalpino nella cerimonia di apertura dei Giochi. Il campione del mondo Under 20 dei 110 metri a ostacoli a Nairobi 2021, infatti, ha ricevuto l’ok dal Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese e dalla Federazione transalpina di atletica leggera per sfilare venerdì sera indossando la gonna e non i pantaloni di ordinanza (come previsto per gli uomini). “Se le donne hanno il diritto di indossare i pantaloni, potrebbe essere un bene che gli uomini abbiano il diritto di indossare le gonne”, aveva affermato lunedì Zhoya, aggiungendo che “nel 2024 possiamo metterci di tutto. Non ci sono più uomini e donne di moda ormai”.

Dopo alcuni giorni di battaglie, secondo quanto riportano “Le Parisien” e “L’Equipe”, l’atleta transalpino ha avuto oggi il consenso per partecipare alla parata di apertura di Parigi2024 indossando la gonna.

