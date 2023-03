SINT-NIKLAAS (BELGIO) (ITALPRESS) – Nella tappa di di Coppa del Mondo di Sint-Niklaas l’Italia della sciabola femminile chiude con uno splendido secondo posto nella prova a squadre. Il team composto da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battiston e Chiara Mormile brilla d’argento sulle pedane belghe arrendendosi soltanto alla Corea in finale. Dopo la medaglia di bronzo di Rossella Gregorio nella competizione individuale di ieri, oggi l’eccellente prestazione del quartetto italiano è cominciata con il successo per 45-33 sulla Cina. Tra le “top 8”, le azzurre hanno affrontato la Grecia, riuscendo a portare a casa un match complesso in cui Georgiadou e compagne hanno dovuto arrendersi sul 45-43. Con lo stesso punteggio l’Italia è riuscita a far sua anche la semifinale contro l’Ucraina capitanata da Olga Kharlan staccando il pass per la finalissima contro la Corea. Il team azzurro ha condotto per lunghi tratti anche la sfida per l’oro, ma alla fine sono state le coreane a festeggiare per 45-42. Per le sciabolatrici del CT Zanotti quello di Sint-Niklaas è il terzo podio stagionale in quattro gare a squadre di Coppa del Mondo, dopo il secondo posto nella tappa d’esordio a Tunisi e il terzo nell’ultima svolta ad Atene.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com