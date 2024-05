SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Suona l’inno di Mameli a San Paolo. Seconda vittoria in carriera nel circuito di Coppa del Mondo Paralimpica per Matteo Dei Rossi che conquista la medaglia d’oro nella spada maschile A nell’ultima gara valida per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La prova di Matteo Dei Rossi è iniziata nel tabellone da 32 con il successo per 15-11 sull’ucraino Manko. Lo spadista della Scherma Treviso M° Ettore Geslao ha continuato il suo percorso negli ottavi con un 15-11 sul francese Turkawa. Ancora una vittoria nei quarti per il veneto che, grazie al punteggio di 15-10 ha avuto la meglio sull’iracheno Al-Ogaili conquistandosi così la certezza del podio. In semifinale l’azzurro classe ’95 ha superato l’altro iracheno Al-Madhkoori 15-10. Il capolavoro di Matteo Dei Rossi si è completato con la vittoria per la 15-14 sul numero 1 del ranking, il britannico Gilliver, che gli ha permesso di conquistare la seconda vittoria della carriera in Coppa del Mondo dopo quella di Busan dello scorso settembre.

Nella stessa gara nono posto per Emanuele Lambertini e 11° Edoardo Giordan.

Si è fermata negli ottavi di finale la prova di Alessia Biagini nel fioretto femminile B. L’atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo ha superato nel turno delle 32 la canadese Lowthian per 15-9 prima della sconfitta negli ottavi contro la thailandese Jana 15-5 chiudendo così in 16^ posizione.

Stop negli ottavi anche per Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia nel fioretto femminile A. La due fiorettiste azzurre hanno vinto rispettivamente contro la giapponese Matsumoto 15-4 e la brasiliana Soares 15-3. La portacolori delle Fiamme Oro è uscita poi sconfitta contro l’ungherese Nasady 15-9 mentre la capitana del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha perso contro la georgiana Tibiliashvili 15-4.

Nella spada maschile B 17° Michele Massa e 18° Gianmarco Paolucci che si sono fermati nel tabellone da 32.

Oggi la quarta e ultima giornata di gare, interamente dedicata alle prove a squadre. L’Italia del fioretto femminile sale in pedana con Alessia Biagini, Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia. Nella spada maschile il quartetto sarà composto da Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Michele Massa.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).