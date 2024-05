SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Nella seconda giornata di gare arriva la seconda medaglia azzurra alla prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a San Paolo: è d’argento la sciabola di Edoardo Giordan nella categoria A. Grande prestazione per l’azzurro che ha iniziato la sua giornata con la vittoria negli ottavi di finale contro il greco Ntounis 15-6. Nei quarti ancora un successo per lo sciabolatore delle Fiamme Oro contro il cinese Tian 10-8 al tempo. In semifinale la vittoria contro l’ungherese Osvath per 15-10 ha spalancato le porte dell’ultimo atto. In finale lo stop per Giordan contro l’inglese Gilliver con il punteggio di 15-6, una medaglia d’argento che dà punti e morale per il romano. Nella stessa prova degli sciabolatori categoria A nono posto per Matteo Dei Rossi che è stato superato dal cinese Tian 15-6. Si ferma ad un passo dal podio la gara di Julia Anna Markowska nella spada femminile B. L’azzurra delle Fiamme Oro ha battuto 15-13 la cinese Ao negli ottavi di finale. Nei quarti la sconfitta per 15-9 contro la thailandese Jana per Markowska che ha chiuso in 8^ posizione. Si è fermata negli ottavi la prova di Alessia Biagini (16^).

Nono classificato Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B dopo la sconfitta per 15-8 contro il francese Cratere.

Nella spada A 22^ Andrea Ionela Mogos e 23^ Loredana Trigilia.

Oggi la terza giornata di gare, l’ultima dedicata alle prove individuali. Dalle ore 14, orario italiano, il via alle prove di spada maschile A con Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi ed Emanuele Lambertini impegnati. Stesso orario di partenza per il fioretto femminile B (Alessia Biagini). Dalle 18 il via delle competizioni di spada maschile B (Michele Massa e Gianmarco Paolucci). Alle 18.20 di fioretto femminile A (Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia).

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

