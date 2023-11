Cancro del colon-retto, ecco i sintomi da non trascurare

MILANO (ITALPRESS) -"I sintomi del cancro del colon-retto sono piuttosto semplici. Dolori addominali, presenza di sangue nelle feci, difficoltà nelle evacuazioni, anche un calo di peso non spiegato deve portare a indagare nel colon, oppure un'anemia per cui non si trova altra spiegazione". A dirlo Alberto Malesci, senior consultant gastroenterologo presso l'Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e professore straordinario di Gastroenterologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl