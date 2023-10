Calenda “10 mld sulla sanità o non votiamo scostamento di bilancio”

ROMA (ITALPRESS) - "Quello che emerge dalla Nadef è un Paese nel baratro, che nel 2026 pagherà 104 miliardi di servizio al debito. Questo governo farà 15,7 miliardi di deficit, più altri 10 miliardi che non si sa come riuscirà a coprire. La nostra proposta è semplice: 10 miliardi sulla sanità anche a spese dei tagli del cuneo fiscale. Se non c’è un impegno del governo a fare questo investimento sulla sanità noi non voteremo lo scostamento di bilancio”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, incontrando i giornalisti in Senato. xb1/sat/gsl