Buffon “Nazionale non tradirà aspettative”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Anche grazie al lavoro del presidente della Federazione e del ct questa squadra sta tirando fuori delle qualità ben espresse che ci caratterizzano e ci fanno sempre fare la partite. Alcune volte puoi perdere, ma in questo modo difficilmente sbagli l'appuntamento", le parole del capo delegazione della Nazionale, in visita al Palazzo di Vetro dell'Onu a New York in occasione della trasferta azzurra negli States. xo9/glb/red (video di Stefano Vaccara)