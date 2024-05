NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston a un passo dalle Finals Nba. Tanti rimpianti per Indiana, che per due volte in gara-3 si è trovata in vantaggio di ben 18 punti: prima sconfitta in casa negli ultimi due mesi per i Pacers, che ora dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare le sorti di un duello che vede i Celtics avanti 3-0. Nonostante l’assenza di Tyrese Haliburton, il Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis spinge i Pacers, con i 32 punti di Andrew Nembhard che sembrano poter fare la differenza. Boston, però, ha in mente un finale di gara di altissimo livello: è qui che piazza il parziale di 13-2. Nonostante quattro complessivi errori ai liberi, brilla la stella di Jayson Tatum, autore di 36 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Decisivo anche Jrue Holiday, nonostante fosse debilitato da un virus. Il sorpasso dei Celtics, capaci di imporsi per 114-111, è arrivato a 38 secondi dalla sirena grazie proprio a Holiday, decisivo inoltre negli istanti finali grazie a un recupero su Nembhard.

Tra gli ospiti buone prove anche per Jaylen Brown e AI Horford, autori rispettivamente di 24 e 23 punti. Per Indiana, oltre Nembhard, da segnalare i 23 punti di T.J. McConnell e i 22 a testa di Pascal Siakam e Myles Turner. Non è bastato. E ora servirà un vero miracolo per continuare a sognare.

