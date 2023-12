MILANO (ITALPRESS) – Bosch Power Tools supporta Italtrans Racing Team Rally Division in vista del Rally Dakar 2024. Il team si affiderà alla gamma cordless Biturbo Bosch Professional per tutte le operazioni di preparazione e riparazione del camion e montaggio del bivacco. La 46ma edizione del Rally Dakar si svolgerà per la quinta volta interamente in Arabia Saudita, dal 6 al 19 gennaio 2024, e si disputerà in ben 13 tappe. La grande novità della nuova edizione sarà la tappa superstage marathon di 48 ore (584 chilometri) con partenza alle 7 del mattino e stop alle 16, tappa in cui l’assistenza sarà vietata. In caso di problemi saranno quindi gli stessi equipaggi a dover mettere mano ai mezzi. L’avvitatore a massa battente GDS 18V-1050 H Biturbo Brushless e la gamma di utensili a batteria da 18 V, in combinazione con la serie di batterie ad elevate prestazioni ProCore18V Professional, daranno prova delle loro doti di flessibilità, elevata autonomia, performance e affidabilità, per supportare il lavoro del team che affronterà questa impegnativa avventura nel deserto. La gamma Biturbo, infatti, è concepita per garantire prestazioni estreme – anche superiori a quelle del filo – grazie alla combinazione di un nuovo potente motore Brushless, appositamente sviluppato per questi utensili, e delle batterie ad alte prestazioni ProCore18V, che proprio nel deserto potranno dare il meglio di sè grazie alla tecnologia CoolPack 2.0 di gestione del calore, e alla compatibilità con tutta la gamma di elettroutensili e caricabatteria Bosch Professional della stessa classe di tensione.

