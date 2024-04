Borgherese “Telemarketing illegale va combattuto”

MILANO (ITALPRESS) - “Quello dei call center è un settore chiave nell’economia del paese, che impiega più di 100mila professionisti impegnati nel mantenere gli italiani in contatto con la gestione dei loro servizi essenziali. È una vera e propria infrastruttura di rete, fatta non solo di tecnologia ma anche di persone. Purtroppo esiste anche un telemarketing illegale e piratesco, che bisogna combattere con strumenti normativi e codici di condotta da parte delle authority e con un’efficace operazione culturale di certificazione delle competenze”. Lo ha detto Lelio Borgherese, presidente di Assocontact, intervenuto a The Watcher Talk, il format di The Watcher Post. sat/gtr (Fonte video: Utopia Studios)