Bonaccini si candida alle Europee “Si apre nuovo capitolo”

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà il capolista del Pd nella circoscrizione Nord-Est alle Europee di giugno. In un video sui social, Bonaccini ringrazia la segretaria del partito Elly Schlein, spiega le ragioni della sua candidatura e assicura: "Le elezioni regionali si svolgeranno ragionevolmente nel prossimo autunno, cioè 10 anni dopo quelle che mi portarono qui: sarà una transizione ordinata, come siamo abituati a fare in Emilia-Romagna". sat