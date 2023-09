Berlusconi, Casellati “Realizzeremo la rivoluzione liberale”

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) - "Per me questa manifestazione suscita una grande commozione perché ho trascorso quasi 40 anni a fianco di Berlusconi in tutto il percorso politico. Però noi dobbiamo guardare a lui non con uno sguardo al passato, con nostalgia, per noi lui è un esempio al quale ci riferiamo tutti i giorni per realizzare quel grande progetto che era la rivoluzione liberale". Lo ha detto il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine della tre giorni di Forza Italia a Paestum. xc3/sat/gsl