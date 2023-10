Barletta, sequestrate 1,4 tonnellate gasolio indebitamente utilizzato

BARLETTA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Barletta, nelle ultime settimane, hanno intensificato i servizi di controllo economico sul territorio della provincia, effettuando un costante monitoraggio della rete di distribuzione stradale, nonché ponendo l’attenzione al contrasto delle frodi perpetrate in materia di accise e di imposte indirette sulla produzione e sui consumi dei carburanti per autotrazione. Sono stati scoperti oltre 1.620 Litri di “gasolio agricolo” assoggettati ad una minore imposta, utilizzati indebitamente sia da soggetti aventi titolo alla legittima detenzione in quanto esercenti attività agricole e titolari del cosiddetto libretto U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) che da privati cittadini. Il prodotto energetico è stato sottoposto a sequestro penale ai fini della confisca e gli utenti sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per aver utilizzato indebitamente gasolio agevolato. (ITALPRESS) trl/gtr