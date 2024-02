ROMA (ITALPRESS) – Podio tutto tricolore nella prima gara del Campionato Mondiale FIM Superbike disputata oggi nel circuito australiano di Phillip Island. Al suo debutto nella classe WorldSBK, Nicolò Bulega su Ducati ha ottenuto la pole position, realizzando il nuovo giro record della pista, per poi fare sua Gara 1 precedendo sul traguardo Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati). Soddisfazioni per la casa di Borgo Panigale arrivano anche dalla WorldSSP con il successo di Yari Montella che ha realizzato anche il giro veloce di gara. Le gare si sono svolte con pit stop obbligatorio e con ritmi molto elevati, come dimostrano anche i tempi da record fatti registrare dai piloti. Le temperature più basse rispetto agli scorsi giorni hanno infatti consentito ai pneumatici Pirelli di esprimere al meglio tutto il loro potenziale. “I ritmi di gara sono stati molto elevati – ha spiegato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Basti pensare che Alex Lowes, prima di quello fatto da Bulega dopo il pit-stop, ha stabilito il nuovo giro record abbassando di oltre un secondo quello che Rea aveva realizzato nel 2019. Il fatto che sia riuscito a farlo all’ottavo giro prima di rientrare per il pit stop significa che i pneumatici erano ancora in ottime condizioni. Domani le temperature dovrebbero essere molto simili, forse solo leggermente più calde, ma questa è una pista imprevedibile quindi difficile fare pronostici. Nella giornata di oggi le temperature dell’asfalto sono state relativamente basse, mai oltre i 40 gradi Celsius. Questo, in aggiunta alla gomma che in questi giorni è stata depositata sull’asfalto favorendo l’evoluzione della pista, ha contribuito a contenere il degrado termico e, di conseguenza, ha migliorato l’usura dei pneumatici. Avevamo già intuito dai test che temperature più basse avrebbero potuto influenzare positivamente questo aspetto e oggi ne abbiamo avuto la conferma”.

