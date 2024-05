CATANZARO (ITALPRESS) – Sono circa 40 i milioni di euro in liquidazione in favore delle, attraverso gli ultimi decreti adottati dall’organismo pagatore Arcea, in collaborazione con il dipartimento agricoltura della Regione. Lo rende noto l’assessorato regionale all’agricoltura, specificando che un importo di oltre 12 milioni di euro è già stato autorizzato per il pagamento del saldo dei contributi della campagna 2023 della Domanda Unica, pari al 100% del premio per il regime di base (titoli) e al 100% degli aiuti accoppiati ed ecoschemi.

Entro fine settimana, inoltre, sono già stati programmati i pagamenti relativi al PSP a sostegno di ulteriori misure, entrambe rientranti nella programmazione 2023/2027: all’Agricoltura biologica (SRA 29) saranno destinati circa 19 milioni e all’Agricoltura integrata (SRA 01) altri 4 milioni di euro. Sempre nei prossimi giorni, inoltre, sarà effettuato il pagamento di 3.757.281,84 di euro, legato ai contributi sulla programmazione PSR 2014/2022 che saranno distribuiti a 98 beneficiari, di cui settantacinque giovani imprenditori (misure 4.2.1 E 61.1.).

Fra le misure interessate figurano quelle relative agli “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”, gli “Investimenti in infrastrutture”, il “Sostegno allo sviluppo locale Leader” e gli “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”.

– Foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).