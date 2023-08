Azienda in fiamme nel lodigiano, le immagini

LODI (ITALPRESS) - Quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano sono intervenuti per l’incendio di un capannone che conteneva macchinari per lavorare materiale plastico a Sant’Angelo Lodigiano, in località Mulino..le fiamme sono state domate e svolte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. pc/gtr