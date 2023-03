Autostrade, un master in Ingegneria e Gestione integrata delle reti

Prosegue nel segno della sinergia con le Università il percorso avviato da Autostrade per l’Italia per formare i giovani nel segno di una mobilità innovativa e sostenibile. Il gruppo ha pubblicato il bando per iscriversi al Master di II livello in “Ingegneria e gestione integrata delle Reti Autostradali”, giunto alla terza edizione. fsc/abr/gtr