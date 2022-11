Autostrade, Tomasi “Pronti a cantierizzare progetti per 12 miliardi”

“Autostrade per l'Italia ha già sviluppato progetti esecutivi per oltre 12 miliardi di investimenti: è già iniziata l'interlocuzione con il nuovo Governo per poter cantierizzare velocemente”. Lo dice a Napoli l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi. xc9/pc/gsl