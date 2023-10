Auto, Levy “La nuova mobilità green protagonista al MIMO”

MILANO (ITALPRESS) - "Il format del MIMO è completamente gratuito per il pubblico. Questo consente alle famiglie e ai giovani di avvicinarsi all'automobile e scoprire sia il tema emozionale sia la nuova mobilità green. Un punto d'incontro anche per i più grandi collezionisti". Lo ha detto Andrea Levy, presidente di MIMO, in occasione della presentazione, nella sede di Aci Milano, dell'evento in programma dal 28 al 30 giugno all'Autodromo Nazionale di Monza. f01/mgg/gtr