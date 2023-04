Autismo, Presidente Mattarella all’inaugurazione di PizzAut a Monza

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Monza per l’inaugurazione di di PizzAut. La cerimonia avviene in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Il Capo dello Stato è stato accolto dal fondatore di PizzAut Nico Acampora. tvi/red fonte: video Quirinale