Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico al Colosseo

Nell'ambito della campagna "NON PAGHIAMO IL FOSSILE", promossa da Ultima Generazione, un gruppo di attivisti del movimento ambientalista ha bloccato il traffico in Piazza del Colosseo, all'incrocio con via Labicana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. vbo/gtr (fonte: Ultima generazione)