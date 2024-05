Atti falsi per permessi soggiorno, sequestrati beni per 1,5 mln

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Milano ha sequestrato beni mobili e immobili del valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro riconducibili a un cittadino egiziano di 37 anni. Da una prima indagine, era emerso come l'uomo avesse effettuato diversi acquisti d'immobili nella zona di Pioltello e in alcuni comuni della provincia di Sondrio, suddivisi in 15 immobili e 5 terreni, tra cui un vigneto, acquisti tutti effettuati senza una solida provvista economica, intestandoli sia alla moglie sia ad altri prestanome. Gli elementi acquisiti grazie anche alla collaborazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura milanese, hanno dato spunto a un'attività investigativa condotta dai poliziotti della Seconda Sezione della Squadra Mobile meneghina che ha portato a indagare, il cittadino egiziano per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, intestazione fittizia di beni ed autoriciclaggio, unitamente a altri 7 stranieri che , avendo fonti di reddito assai esigue, hanno trovato nella commissione di tali attività illecite la principale fonte di sostentamento. trl/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)