CUNEO (ITALPRESS) – Un’altra avvincente giornata all’insegna della ginnastica artistica è andata in scena al Palazzetto dello Sport di Cuneo, con i Campionati Italiani Assoluti organizzati dalla Cuneoginnastica per celebrare i 50 anni di fondazione, in corso nella Provincia Granda fino a domani, domenica 7 luglio. Dopo la giornata di ieri – interamente dedicata a gara 1 femminile – i protagonisti sono stati gli uomini, in pedana per l’assegnazione del titolo nazionale nel concorso generale. Una sfida ardua ed entusiasmante che ha visto trionfare l’agente delle Fiamme Oro Lorenzo Casali con 82,350 punti, di cui 13,750 al corpo libero, 13,450 al cavallo, 13,700 agli anelli, 14,400 al volteggio, 14,200 alle parallele e 12,850 alla sbarra. “E’ il terzo anno che ci provo. Gara tirata, con qualche piccolo passo falso mio e dei miei rivali che ha creato tanta suspense, alla fine l’ha spuntata il migliore. Così ha detto il campo”, ha spiegato sorridendo Casali. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro conquista così la vetta della classifica e il titolo italiano con uno scarto di un solo decimo dal secondo classificato, il campione uscente Mario Macchiati (82,250 punti), anche lui agente della Polizia di Stato, che a sua volta lascia alle spalle per un solo decimo di punto l’aviere dell’Aeronautica Militare Yumin Abbadini (82,150 punti), bronzo continentale e sesto miglior all-arounder al mondo. Una competizione davvero agguerrita che ha visto fermarsi ai piedi del podio Lorenzo Bonicelli (81,400) Niccolò Vannucchi (78,600) e Fabrizio Valle (78,550). Bene anche Nicola Bartolini che chiude in 16^ posizione, gareggiando solo su quattro attrezzi su sei, con il migliore piazzamento parziale al corpo libero (14.550) e al volteggio (14.750), anche se sulla rincorsa dei 25 metri il talento di Cagliari non ha effettuato il secondo salto per la finale di specialità. Matteo Levantesi chiude all’11° posto con 77.050. Marco Lodadio, in gara solo agli anelli e al volteggio, è il migliore sul castello con 14.500. De Rosa guida la classifica al cavallo con maniglie con 14.950, Macchiati quella alle parallele pari con 14.500, Carlo Macchini, infine, vola alla sbarra con 14.400. Tra i voltaggisti Niccolò Vannucchi ha la media più alta, 14.475, davanti a Thomas Grasso e Matteo Steven. Domani pomeriggio, sarà la volta delle finali di specialità GAM, che prenderanno il via alle ore 14.40 con il corpo libero e cavallo con maniglie per poi proseguire alle ore 15,20 con anelli e volteggio e concludersi alle 16 con le parallele pari e sbarra. Nella seconda parte del pomeriggio ci sarà gara 2 femminile.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

