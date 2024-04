Arrighi (QC Terme) “La wellness economy è un motore di sviluppo”

MILANO (ITALPRESS) - "L’Italia è un paese che ha il 14% di Pil legato al turismo e lo possiamo fare crescere ancora cercando di fare qualcosa di disruptive e ci sono gli spazi per farlo. Nel 2023 il fatturato globale della wellness economy è stato di circa 5,6 trilioni di dollari e si prospetta una crescita continua fino al 2025". A dirlo Alberto Arrighi, Direttore relazioni esterne, affari istituzionali e rapporti associativi di QC Spa of Wonders, intervenuto a Periscopio, il format di The Watcher Post. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)