Arrestato narcotrafficante calabrese latitante in LIbano

Grazie al supporto delle più importanti Agenzie europee e internazionali impegnate nel contrasto dei crimini transnazionali, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha localizzato e arrestato Bartolo Bruzzanti, originario di Locri, ritenuto essere un narcotrafficante di rilievo criminale assoluto. L'uomo è sato bloccato in un noto ristorante di Jounieh, in Libano, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura. ads/gsl