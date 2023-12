Arrestati dopo inseguimento per le strade di Pesaro, le immagini

PESARO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Pesaro e Urbino, lungo la SS 16, all’altezza dell’istituto Alberghiero, ha intercettato una vettura proveniente da Fano. Dopo aver intimato l’alt, il conducente simulava la manovra di arresto per poi darsi a precipitosa fuga in direzione di Pesaro, procedendo a velocità elevatissima, anche contro mano, noncurante dei veicoli che incrociava, mettendo in serio pericolo la sua e l’altrui incolumità. Intercettato da altro equipaggio della Squadra Volante che ha provato a sbarrargli la strada, ha speronato il veicolo di servizio e ha continuato la folle corsa verso la città. Costantemente inseguito, con segnali luminosi e sonori attivi e ben visibili, il veicolo in fuga, ha terminato la corsa su alcune auto in sosta e sui pali di delimitazione della carreggiata. Dall’auto è sceso il conducente che, con in mano un grosso borsone, si è dato a precipitosa fuga lasciando all'interno una donna. La coppia di origine nordafricana, anche grazie all’intervento di un passante che aveva notato la scena, è stata tratta in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish (5kg divisa in 50 panetti). pc/