Armi e droga scovate dai carabinieri a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, insieme al Nucleo Cinofili di Nicolosi ed ai Vigili del Fuoco, impegnati nella ricerca di armi e droga nella zona ovest della città, hanno trovato e sequestrato quasi 10 chili di marijuana, 1 chilo di hashish, 3 pistole con relative munizioni, uniformi e materiale vario in uso alla Polizia Locale. Determinante per l'operazione è stato il contributo di due cani antidroga che hanno setacciato, tra i vari luoghi oggetto delle ricerche nel quartiere San Leone, anche un rudere abbandonato in via Palermo. vbo/gtr