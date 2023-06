Aquafil, formazione continua e sostenibilità vanno di pari passo

Da oltre 50 anni produce polimeri e fibre sintetiche, nel segno della sostenibilità, dell'innovazione e dell'economia circolare. E' Aquafil, multinazionale di Arco di Trento con una ventina di impianti sparsi in tre continenti e 8 Paesi. Grazie a un piano formativo realizzato in partnership con Fondimpresa, associazione no profit costituita da Cgil, Cisl e Uil, Aquafil ha recentemente introdotto significativi cambiamenti nel metodo di lavoro aziendale. fsc/mrv