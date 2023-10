Antinori, Cotarella “Acquisizione Usa rafforza nostra posizione”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Questa acquisizione indubbiamente rafforza anche la nostra posizione in un mercato molto importante come quello degli Stati Uniti. È un bel messaggio non solo per le realtà del vino, ma anche per le tante aziende ed eccellenze italiane: possono essere sufficientemente ambiziose per fare operazioni di questo tipo". Lo dice Renzo Cotarella, Amministratore Delegato Marchesi Antinori, a margine dell'evento, "Accompagnare la crescita all'estero delle eccellenze italiane. L'esempio di Marchesi Antinori", promosso da Intesa Sanpaolo, a proposito dell'acquisizione della piena proprietà di Stag's Leap Wine Cellars. xb8/mgg/gsl