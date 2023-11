Ansuini “Educazione finanziaria fondamentale per famiglie e imprese”

MILANO (ITALPRESS) - Oggi "la competenza in materia economico-finanziaria è diventata necessaria come leggere e scrivere e la comprensione di certe dinamiche che riguardano l'economia riguarda anche la nostra vita familiare, la gestione del nostro bilancio e la pianificazione delle nostre scelte economiche", ma "riguarda anche la comprensione di alcuni fenomeni molto grandi: cosa succede quando si attraversa una fase di inflazione o di deflazione o quando aumenta la rata del mutuo". Lo dice Paola Ansuini, direttore Comunicazione del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, intervistata da Giuliano Zoppis per il magazine televisivo Italpress Economy dell'agenzia Italpress. sat/mrv