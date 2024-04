Anello “Palermo e New York rafforzano legami su sport e turismo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Con gli incontri tenuti a New York “metteremo in piedi un importante progetto che darà visibilità alla città di Palermo”. Così l’assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, all’Italpress, in merito alla missione istituzionale dell'Amministrazione negli Stati Uniti. Anello è stato a New York insieme al sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla e all’assessore comunale all’Urbanistica Maurizio Carta, e poi a Washington. Nella Grande Mela l’assessore allo sport ha incontrato Paul Jeffries, direttore esecutivo della Fondazione del City Group. “Abbiamo parlato - ha spiegato Anello - della riqualificazione di alcune aree da adibire a sport di comunità". “Da assessore al turismo – ha aggiunto Anello - ho proseguito l’attività di collegamento con i vertici della Neos, la compagnia che da giugno collegherà con un volo diretto Palermo a New York fino a settembre". eb/sat/gsl