Alt Stazione del Gusto, Maffei (Enilive) “In arrivo nuove aperture”

ROMA (ITALPRESS) - "Per primi abbiamo capito l'importanza di trasformare le stazioni mettendo il cliente al centro e dandogli l'opportunità di usufruire di servizi idi alta qualità per soddisfare le sue esigenze in mobilità. Il food è centrale e Alt è il fiore all'occhiello di questa gran trasformazione". A dirlo Giovanni Maffei, responsabile Commerciale e Marketing di Enilive, in occasione dell'apertura a Ostia, in collaborazione con l'Accademia Niko Romito, di una nuova sede di Alt Stazione del Gusto. spf/fsc/gsl