Alluvione in Romagna, al via da Modigliana la visita di Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Emilia Romagna per la sua visita nelle zone colpite dall'alluvione. Il capo dello Stato, accompagnato dal governatore Stefano Bonaccini, ha iniziato la sua visita a Modigliana, in provincia di Forlì Cesena, incontrando cittadini e autorità locali, dopo avere sorvolato in elicottero le aree alluvionate.



sat/gsl (Fonte video: Quirinale)