Alluvione in Emilia-Romagna, strade sommerse dal fango

L'Anas è al lavoro in Emilia Romagna con 300 persone e 110 mezzi per ripristinare le strade fortemente danneggiate dall'alluvione. Nelle immagini i tecnici al lavoro sulla Strada Statale 67 “Tosco Romagnola” in provincia di Forlì Cesena.



sat (fonte video: Anas)