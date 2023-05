Alluvione in Emilia-Romagna, frane e allagamenti sulle strade

L'alluvione in Emilia-Romagna ha sommerso numerose strade. Un video dell'Anas mostra le operazioni in corso, 24 ore su 24, lungo la strada statale 67 nella provincia di Forlì Cesena per ripristinare la viabilità.



sat/gtr

(fonte: Anas)