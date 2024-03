Allegrini “Gli azzurri sono l’orgoglio degli italo-americani”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Una bellissima serata per noi, gli azzurri non sono solo l'orgoglio degli italiani, ma sono anche l'orgoglio di 20 milioni di italo-americani". Così il presidente della National Italian American Foundation (NIAF), Robert Allegrini, a margine dell'incontro con gli azzurri. x09/ari/red (Video di Stefano Vaccara)