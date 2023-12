Alle Gallerie d’Italia di Milano la mostra dedicata a Moroni

MILANO (ITALPRESS) - È dedicata a Giovan Battista Moroni la mostra in programma alle Gallerie d’Italia di Milano dal 6 dicembre al 1° aprile. L’esposizione "Moroni (1521 – 1580). Il ritratto del suo tempo" presenta oltre 100 opere tra disegni, libri, medaglie, armature, ma soprattutto dipinti provenienti da musei internazionali quali la National Gallery di Londra, il Musée du Louvre, il Museo Nacional del Prado, la National Gallery of Art di Washington e il Philadelphia Museum of Art. Alle opere di Moroni si affiancano importanti testimonianze figurative di Lotto, Moretto, Savoldo, Anthonis Mor, Tiziano, Veronese e Tintoretto. col/mgg/gsl