Albanese “Il turismo in Sicilia è una grande industria”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il turismo è una grande industria in Sicilia che ha bisogno di una serie di attenzioni, non può prescindere da investimenti importanti sulle infrastrutture, sia ferroviarie che autostradali: per dare un sostegno concreto ai flussi turistici bisogna tenere le vie di comunicazione in ordine, sia per le persone che per le merci. Inoltre la sfida del digitale, che sta entrando massivamente nel turismo, va affrontata facendo rete". Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo ed Enna, a margine del Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio Palermo ed Enna e con Federalberghi Sicilia. xd8/vbo/gtr