VENEZIA (ITALPRESS) – Sei appuntamenti tra gennaio e febbraio 2022 per celebrare i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, attraverso il suo rapporto con il cinema. Dalle origini, alla città scenario di tanti film, dalla Mostra del Cinema alle case di produzione locali. A raccontare la città per il Circuito Cinema del Settore Cultura del Comune di Venezia saranno Mario Isnenghi, Carlo Montanaro, Gian Piero Brunetta, Michele Gottardi, Paolo Lughi, Marco Caberlotto e Lucio Scarpa.

Dal 12 gennaio al 16 febbraio, ogni mercoledì alle ore 17, si parlerà di Venezia da un punto di vista storico. Con Mario Isnenghi, racconteremo il cinema di ambientazione veneziana, con interventi di Carlo Montanaro, Gian Piero Brunetta, Michele Gottardi, Paolo Lughi, dalle origini alle produzioni più recenti, affrontando tematiche strettamente locali: una panoramica sulle tappe di avvicinamento allo spettacolo cinematografico con un’immersione nel mondo del pre-cinema, passando per Canaletto e le sue vedute.

E ci sarà il tempo per un approfondimento sulla Scalera Film, casa di produzione e distribuzione cinematografica molto attiva a Venezia fin dagli anni Quaranta; un viaggio nella Mostra del Cinema, enorme giacimento di immagini che ha solcato l’intero Novecento ed è un riferimento cinematografico consolidato nel mondo. Infine, non mancherà qualche riflessione su cosa significa produrre oggi film a Venezia, grazie all’intervento di Marco Caberlotto e di Lucio Scarpa di Kublai Film.

