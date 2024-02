Agricoltura, Meloni “Abbiamo fatto sentire voce dell’Italia in Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo fatto sentire la voce italiana su tanti dossier e l’orientamento è progressivamente cambiato. Penso alle norme sulle emissioni, sugli imballaggi, sui fitofarmaci, sulla rotazione forzata o sulla messa a riposo obbligatoria dei terreni. Certo, non tutte le questioni sono risolte, ma io credo davvero che il cammino di marcia sia evidente. E che il buon senso stia iniziando a prevalere". Lo dice il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea di Confagricoltura in corso a Bruxelles. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)