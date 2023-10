Agricoltura, Fitto “Daremo contributo decisivo per programmazione Ue”

BARI (ITALPRESS) - "C'è una sfida complessiva che riguarda la politica agricola comune a livello europeo per la futura programmazione sulla quale penso sia necessario lavorare anche con delle proposte a livello nazionale. Il ministro Lollobrigida e il governo sono già impegnati su questo fronte e sarà uno degli elementi decisivi del contributo che l'Italia darà nei prossimi mesi anche in funzione delle scelte che complessivamente dovranno essere assunte a livello europeo". Lo ha affermato il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, a Bari, a margine dell'assemblea pubblica di Confagricoltura Puglia.