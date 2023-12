Aeroporto di Catania, vip lounge Sac intitolata ad Angelo D’Arrigo

CATANIA (ITALPRESS) - "Angelo dopo tanti anni viene ricordato anche perché non è stato solo l'unico uomo ad aver sorvolato l'Everest in deltaplano, ma anche un uomo che ha salvato delle specie in via di estinzione e ricordo anche tantissimi progetti in giro per il mondo. Quindi è molto importante che la sua città e la Sac, che ringrazio di cuore, abbiano deciso di ricordarlo". Lo afferma Laura Mancuso, vedova di Angelo D'Arrigo, commentando l'intitolazione della vip lounge della Sac, all'aeroporto Fontanarossa di Catania, al marito scomparso il 26 marzo 2006. xo1/mgg/sat/gtr