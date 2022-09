Aeroporto di Catania, riconoscimento facciale per i voli verso Linate

Riconoscimento facciale per check in e imbarco dei voli Ita da Catania a Linate. L’aeroporto di Fontanarossa è il terzo in Italia, dopo Roma e Milano, ad adottare questa tecnologia. xd9/trl/abr/gtr