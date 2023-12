Acea, Palermo “Termovalorizzatore di Roma progetto importante”

ROMA (ITALPRESS) - "Come Acea siamo impegnati nello sviluppo del progetto che abbiamo presentato già a inizio anno. È un progetto molto importante che vede coinvolti non solo noi, ma quello che riteniamo essere il meglio del know how sia tecnologico che dell'esperienza che c'è in questo campo; con noi ci sono Hitachi, Suez e Vianini". Lo dice l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, a margine del dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo", parlando del termovalorizzatore di Roma. f04/sat/gtr