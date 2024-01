A2A, con le City Plug a Milano la nuova era della ricarica elettrica

MILANO (ITALPRESS) - Ricaricare l’auto elettrica in strada come a casa, senza limiti di tempo. Dopo l’installazione pilota a Brescia, la rivoluzione parte da Milano ed è pronta a diffondersi in modo capillare in tutta Italia. A2A lancia nel capoluogo lombardo, dove sono previsti 4.000 nuovi punti nei prossimi due anni, le colonnine City Plug: infrastrutture di arredo urbano, che non impattano sulla rete elettrica cittadina, per la ricarica lenta dei veicoli, fino a 7 chilowatt. xh7/fsc/gtr