CAGLIARI (ITALPRESS) – Medea, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del metano in Sardegna, ha inaugurato, in via Carlo Felice 214, il sesto “Medea Info Point” dell’isola alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di una delegazione della Società. L’Info Point sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Si tratta del sesto punto di contatto territoriale inaugurato nella regione. I prossimi saranno: Narcao (SU) e Nuoro, allo scopo di supportare i clienti finali e le Società di Vendita nella gestione delle pratiche relative alservizio di distribuzione del gas, come l’allacciamento alla rete e l’attivazione della fornitura. Il personale Medea sarà inoltre a disposizione dei residenti anche per fornire informazioni e dettagli in merito agli incentivi e alle promozioni commerciali attive che, nella maggior parte dei casi, consentiranno di ridurre drasticamente le spese di allacciamento. Più nello specifico, per i nuovi allacci alla rete, Medea ha attivato la promozione “GaSmart”, rivolta ai clienti finali, che prevede il rimborso dei costi di allacciamento e l’attivazione gratuita della fornitura. Il contributo massimo richiesto per allacciarsi è pari a 200 euro, rimborsato a seguito dell’attivazione del servizio. Aderendo a “Domo Mea by Medea”, invece, le Società di Vendita promuoveranno la concessione di contributi per la realizzazione o l’adeguamento degli impianti interni necessari per consentire l’attivazione della fornitura gas.

Per ogni nuova attivazione eseguita, con esito positivo, entro fine anno, Medea rimborserà alle Società di Vendita i costi sostenuti, fino ad un massimo di 1.500 euro oltre IVA, per la realizzazione o l’adeguamento degli impianti interni necessari all’attivazione della fornitura del metano. “In questi ultimi anni, a Sanluri sono stati effettuati i lavori per la metanizzazione della città – dice il sindaco Alberto Urpi -. Un’alternativa di transizione per i nostri concittadini sul piano dell’energia con costi e livelli di inquinamento più bassi rispetto ad altre fonti. L’apertura degli uffici informativi che serviranno anche i paesi limitrofi rappresenta attenzione verso i cittadini e conferma la centralità di Sanluri nel territorio”.

“Dopo le inaugurazioni degli Info Point di Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano e Siniscola – ha sottolineato l’Amministratore Delegato della Società Ruggero Bimbatti – ampliamo ora i nostri canali di contatto a Sanluri. Il nostro personale è a disposizione per accogliere e supportare i clienti nella scelta delle soluzioni di allacciamento più idonee che consentiranno loro di beneficiare di una fonte energetica più economica, con risparmi fino al 30% in bolletta, sicura e sostenibile rispetto alle altre in uso sull’isola”.

– Foto: ufficio stampa Italgas –

(ITALPRESS).