A Piazza di Siena si celebra il Table Tennis X

ROMA (ITALPRESS) - Gran finale per la tre giorni conclusiva di "TTX EU Format ... more FUN more LIFE", organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo che si è aggiudicata un bando dell'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+. Il progetto, nel corso di tutto il 2023, ha interessato giovani di età compresa fra gli 11 e i 18 anni di Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Lettonia, Malta, Slovenia, Ungheria e Cipro, ovvero i nove Paesi europei le cui Federazioni di tennistavolo hanno collaborato con la FITeT. glb/gtr (Fonte video: ufficio stampa FITeT)