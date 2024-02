A Ostia “Alt Stazione del Gusto”, nuovo store di Enilive e chef Romito

ROMA (ITALPRESS) - Un nuovo format di ristorazione a due passi dal Pontile di Ostia: è "Alt Stazione del Gusto", un modello unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito: permette di gustare cibo di qualità in un'atmosfera informale, come la storica stazione di servizio in Piazzale della Posta. Alt propone un menu che si declina dalla colazione alla cena, con un'offerta gastronomica da gustare al tavolo ideata dallo chef Niko Romito spf/fsc/gsl